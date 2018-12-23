Son Dakika Haberleri: Erzurum Park Halindeki 22 Aracın Dikiz Aynalarını Kırdılar

Erzurum Park Halindeki 22 Aracın Dikiz Aynalarını Kırdılar

1 saat önce

Erzurum'da sabaha karşı 4 genç tarafından park halindeki 22 aracın dikiz aynaları kırıldı.

Erzurum Park Halindeki 22 Aracın Dikiz Aynalarını Kırdılar, System.String[]
Erzurum'da sabaha karşı 4 genç tarafından park halindeki 22 aracın dikiz aynaları kırıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine polis zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Aynaları kırma anında yaralanan gençlerden biri tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay bugün saat 04.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Mahallesinde meydana geldi. Sokak ve caddelerde park halinde bulunan yaklaşık 22 aracın dikiz aynaları, yaşları 15 ila 18 arasında 4 kişi tarafından kırıldı. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine polis S.Y., M.E., A.T. ve M.C.'yi kıskıvrak yakaladı. Camları kırarken yaralanan gençlerden bir de hastaneye götürüldü. Gençler ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polisin bilgi vermesi üzerine sokağa çıkan araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, olayı yapan gençler hakkında şikayetçi oldu. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede araştırma yaptı.

Gece duyduğu sesler üzerine balkona çıktığında 4 gencin otomobillerin camlarını kırarak gittiğini söyleyen Ergün Albayrak, Hemen 155 polis imdadı aradım. Onlarda gerekli bilgiler aldılar. Sanıyorum yakalamışlar. Yazık günah. Umarım gereken cezayı alırlar diye konuştu.

Sabah polislerin araması ile uyandığını belirten Hamit Erdem ise, Araçlarımızın başına geldiğimizde aynaların kırıldığını gördük. Polis parmak izlerini almış. Bende kırılan dikiz aynamı bantla yapıştırdım. Bunların yaptığına ne söyleyeyim. Yazık, günah. Milli servet. Gecemizi, gündüzümüze katıp bunlar için mi çalışıyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:46 Kaynak: DHA

Palandöken, Genç, Polis, 3. Sayfa
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