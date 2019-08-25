Son Dakika Haberleri: ERZURUM Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu
Son Dakika Güncel Haber

ERZURUM Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu

1 saat önce

Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunuErzurum'da belediye otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu

Erzurum'da belediye otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yakutiye İlçesi Üniversite kavşağında ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Cumhuriyet caddesine doğru ilerleyen otobüsün arkasında bir süre giden gençler, kendilerini görüntüleyen arkadaki araçlara sıkıntı yok işareti yaptı. Görüntülenmelerine rağmen rahat tavırlarını bozmayan iki genç, ışıkta bekleyen otobüsten ayrılmadı. Gençler, otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuklarını istiflerini bozmadan devam ettirdi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti
İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERZURUM Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]