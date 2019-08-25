ERZURUM Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu

Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu

Erzurum'da belediye otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yakutiye İlçesi Üniversite kavşağında ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Cumhuriyet caddesine doğru ilerleyen otobüsün arkasında bir süre giden gençler, kendilerini görüntüleyen arkadaki araçlara sıkıntı yok işareti yaptı. Görüntülenmelerine rağmen rahat tavırlarını bozmayan iki genç, ışıkta bekleyen otobüsten ayrılmadı. Gençler, otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuklarını istiflerini bozmadan devam ettirdi.