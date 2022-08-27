Kenan Gürcü, "Bahçeyi sulamaya gittim. Dereden çıkarak birden üzerime hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyunca gelince bırakıp kaçtı. Bağırarak bana saldırdı. Ayağımdan kolumdan yaralandım. Hem ayağımı hem de kolumu kırdı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Pazaryolu, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı - Son Dakika

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