Erzurum piknik yaparken bulduğu kerkeneze evinde bakıyor

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde ailesiyle pikniğe giden Karahan Uçar, ormanlık alanda bulduğu kerkenezi eve getirdi. Kanadı kırık olan kuşa evinde bakan Karahan Uçar, tedavi için hayvan hastanesine götürülmesi gerektiğini belirtti.

Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Karahan Uçar, ailesiyle birlikte pikniğe gittiği Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaçların dibinde uçamayan kerkenezi gördü. Kuşu yakalayan Karahan Uçar, evine götürdü. Kanadı kırık olan kuşa evinde bakan Uçar, beslenmesine de dikkat ediyor. Karahan Uçar'a alışan kerkenez, yanından ayrılmıyor. Elleriyle beslediği kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karahan Uçar, Kerkenez gayet iyi durumda. Ama hala uçamıyor. Kanatlarında sorun var herhalde, daha iyi bir tetkik tedavi için hayvan hastanesine götürülmesi gerekiyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum dedi.