Erzurum Pirinkayalar tünelindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı - Son Dakika

- Erzurum Pirinkayalar tünelindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı

ERZURUM - Erzurum, Artvin karayolu üzerinde yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli'nde 2018 yılında başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğa harikası Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınındaki geçitte yapılan Pirinkayalar Tüneli'nde çalışmalar son hızla devam ediyor.

Özellikle kışın kapanan yoldaki trafiği rahatlatmak ve turizmi canlandırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan tünel projesi, tamamlanmak üzere. Tünelin tek tüp olarak 2 bin 380 metre uzunluğunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Bölgedeki viraj ve yokuşları ortadan kaldırarak turizme ciddi katkı sağlayacak olan tünel, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin de yol çilesine çare olup kazaların önüne geçecek.

Yöreye ulaşımı kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistler için bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan tünel, sürücülere yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra ilçenin barındırdığı birçok turizm faaliyetine de ivme kazandıracak.

Artvin'den Erzurum'a yolculuk yaptıklarını belirten vatandaşlar, "Artvin'den Erzurum'a gidiyoruz. Yolculuk sırasında Pirinkayalar'dan geçiyoruz. Geçtiğimiz yollarda taşlar oluyor. Dağdan taşlar kayıp yola düşüyor. Yoldaki virajlar da bize zorluk çıkartıyor. Bu durum için Pirinkayalar tüneli yapılıyor. Bu bizim için avantaj olacak ve yolculuk kolaylığı sağlayacak. Rahat bir yolculuk yapmayı diliyoruz. Tüneli yapan yetkililere de teşekkür ediyoruz" dedi.

Tünelin ulaşıma açılmasıyla Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.