Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler - Son Dakika

Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler

7 saat önce

ERZURUM PKK'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler.

ERZURUM PKK'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler

Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
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