Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler - Son Dakika

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Erzurum pkk'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler
7 saat önce
ERZURUM PKK'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
ERZURUM PKK'nın bölge sorumlusunu köye ambulansla gidip etkisiz hale getirdiler
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