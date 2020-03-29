ERZURUM Polis, işlettiği bakkal dükkanından alıp, evine götürdü - Son Dakika

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ERZURUM Polis, işlettiği bakkal dükkanından alıp, evine götürdü
6 saat önce
ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük (66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.
ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük
(66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.Merkez Yakutiye
ilçesinin Hilal Kent Semti'nde bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Küçük, sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, bakkal dükkanında eşi ile birlikte oturan Mehmek Küçük'e kimlik kontrolü yaptı. Yaşının 66 olduğu belirlenen Küçük, polis tarafından ekip otosuna bindirilerek evine götürüldü. Küçük'ün eşi ise telefonla çocuklarını arayıp, dükkana gelmelerini istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ekip otosunun bakkal önüne gelmesi
-Polislerin araçtan inip bakkala girmesi
-Polisin Mehmet Küçük'ü bakkaldan çıkarması
-Mehmet Küçük'ün polis aracıyla götürülmesi
-Eşinin bakkala bakması
- Polis
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
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