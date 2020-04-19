ERZURUM Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile izledi, Dadaşlara teşekkür etti - Son Dakika

Polis, sokağa çıkma yasağını drone ile izledi, Dadaşlara teşekkür etti

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Erzurum'u drone ile havadan görüntüleyen Emniyet Müdürlüğü, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirdi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan Erzurum'da vatandaşlar, açıklanan kurallara uydu. Emniyet Müdürlüğü foto film ekibi tarafından kentin cadde ve sokakları drone kamerasıyla görüntülendi. Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese ve Cumhuriyet Caddesi'nin bulunduğu işlek noktalarda polis ekipleri ve görevliler haricinde kimse kamera kaydına alınmadı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı istisna grubundakilerim dışında cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile çekilen görüntüler bir klip haline dönüştürüldü. Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki heykeliyle başlayan başlayan görüntülere, Çifte Minareli Medrese, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı gibi şehrin en işlek yerlerinin yanı sıra çeşitli semtlerden kareler de yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Foto Film ekibi, sarı gelin türküsünün eşliğinde hazırlanan klibin sonunda, 'Teşekkürler dadaşım" yazısına yer verdi.