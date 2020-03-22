ERZURUM Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERZURUM Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız - Son Dakika

ERZURUM Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız

6 saat önce

Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız?ERZURUM'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' uymadı.

Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız?

ERZURUM'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' uymadı. Camideyken polislerin uyardığı 80 yaşındaki bir vatandaş, "Hanımın lafı, çocuğun lafı. Ne zamana kadar evde kalacağız? Diyelim sürdü 1 sene, 1 sene evde mi kalacağız?" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Erzurum'da bazı vatandaşlar karara aldırış etmeden park, bahçe ve meydanlara çıktı. Özellikle Lalapaşa Camii'nin bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı'na gelerek banklara oturan vatandaşları evlerine göndermek için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görev yaptı. Maske ve eldiven takan güven timleri, banklarda oturan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Polis ekiplerinin uyardığı 68 yaşındaki bir vatandaş, ekmek almak için dışarı çıktığını belirterek meydandan uzaklaştı.

Lalapaşa Camii'nde bulunan 80 yaşındaki bir kişi de polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bir polis memuru, "65 yaş üstünün dışarı çıkması yasak. Size zahmet evlerinize geçerseniz hem sizin sağlığınız için, hem de çevrenizdeki insanların sağılığı için iyi olur" dedi.

Vatandaş ise "Ne zamana kadar evde kalacağız? Akşama kadar kal kal ne olacak? Hanımın lafı, çocuğun lafı. Ne zamana kadar evde kalacağız? Diyelim 1 sene sürdü, 1 sene evde mi kalacağız?" diye konuştu.

Kent meydanındaki parkta polislerin uyardığı bir kişi ise bankların kapatılmasıyla sorunun çözüleceğini belirterek, "Evde otura otura, boğuluyor insan" dedi.

Polisler, öğle saatine kadar yaklaşık 50 yaşlıyı uyararak evlerine gönderdi. Polis otosundan ise tüm vatandaşlar için salgın nedeniyle evde kalmaları için anonslar yapıldı.

ERZURUM Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız

İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:05 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERZURUM Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]