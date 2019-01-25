Son Dakika Haberleri: Erzurum Polisinden Huzur Uygulaması

Erzurum Polisinden Huzur Uygulaması

2 saat önce

Erzurum polisi suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda metruk binada denetim yaparak araçları kontrol etti.

Erzurum Polisinden Huzur Uygulaması, System.String[]
Erzurum polisi suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda metruk binada denetim yaparak araçları kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede kent merkezindeki Ulucami ile Üç Kümbetler çevresi, Bosna Caddesi, Rabia Ana Mahallesi ve Mahallebaşı semtindeki çok sayıda metruk binada kontrol yaptı.

Ekipler, denetimler kapsamında şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi.

Yetkililer, kentte bu tür uygulamaların süreceğini belirtti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Saraybosna, Erzurum, 3. Sayfa
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