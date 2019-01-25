Erzurum Polisinden Huzur Uygulaması
3 saat önce
Erzurum polisinden huzur uygulamasıERZURUM - Erzurum polisi suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda metruk binada denetim yaparak araçları kontrol etti.
Erzurum
polisinden huzur uygulaması
ERZURUM - Erzurum polisi suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda metruk binada denetim yaparak araçları kontrol etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler bu çerçevede kent merkezindeki Ulucami ile Üç Kümbetler çevresi, Bosna
Caddesi, Rabia Ana Mahallesi ve Mahallebaşı semtindeki çok sayıda metruk binada kontroller yaptı.
Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi.
Yetkililer, kentte bu tür uygulamaların sürdürüleceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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