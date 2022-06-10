Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika
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Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi

10.06.2022 17:51
Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi

Erzurum'da trafik polislerince bir grup ilkokul öğrencisine uygulamalı olarak "Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi.

Erzurum'da trafik polislerince bir grup ilkokul öğrencisine uygulamalı olarak "Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki çeşitli okullarda eğitim gören 66 ilkokul öğrencisi, şehir merkezindeki Olimpiyat Parkı içindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda hazırlanan özel parkurlarda, alanlarında uzman görevli polislerce uygulamalı trafik güvenliği eğitimi aldı.

Bu eğitimle, bireylere küçük yaşlarda eğitimler verilerek trafikte doğru davranma alışkanlığı kazandırma, ileride olması muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilme, geleceğin saygılı, sabırlı ve bilinçli sürücüleri ile yayalarını yetiştirilmesi amaçlandı.

Öğrencilere emniyet kemerinin öneminin yanı sıra araç kullanırken telefonla konuşulmaması, trafikte yayalara öncelik tanınması, aşırı hızlı araç kullanılmaması, kırmızı ışıkta geçilmemesi anlatılarak, "Gönüllü Trafik Dedektifi" kimlik kartları ile kırmızı düdük hediye edildi.

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Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi Polis ekiplerinden 66 öğrenciye trafikte farkındalık eğitimi
Kaynak: AA

Erzurum, Tragger, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika

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