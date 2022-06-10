Erzurum polisinden ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi

Bu eğitimle, bireylere küçük yaşlarda eğitimler verilerek trafikte doğru davranma alışkanlığı kazandırma, ileride olması muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilme, geleceğin saygılı, sabırlı ve bilinçli sürücüleri ile yayalarını yetiştirilmesi amaçlandı.

Erzurum 'da trafik polislerince bir grup ilkokul öğrencisine uygulamalı olarak "Yayalar İçin 5 Adımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Tragger, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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