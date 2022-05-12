Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği - Son Dakika
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Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği

12.05.2022 15:42

Erzurum'da polis ekipleri, oyuncaklar hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e eskort eşliğinde şehri gezdirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, oyuncaklar hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e eskort eşliğinde şehri gezdirdi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden lösemi hastası Gökdeniz Birlik'in ailesiyle iletişime geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarının tedavisi sürecinde yanlarında olmak istediklerini aktardı.

Evinde ziyaret ettikleri aileyle görüşen ekipler, minik Gökdeniz'e polislere olan ilgisi dolayısıyla polis kıyafetleri ve oyuncaklar hediye etti.

Polis araçlarıyla oluşturulan eskort eşliğinde şehir turu atan Gökdeniz, ardından ailesiyle hastaneye götürüldü.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine polislerle giren Gökdeniz, ekiplere teşekkür etti.

Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği
Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği
Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği
Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği
Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği - Son Dakika
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