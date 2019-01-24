Son Dakika Haberleri: Erzurum Polisinden Metruk Binalara Denetim

Erzurum Polisinden Metruk Binalara Denetim

37 dakika önce

Erzurum'da polislerce suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda sayıda işyeri ile metruk binada denetim yapıldı.

Erzurum Polisinden Metruk Binalara Denetim, System.String[]
Erzurum'da polislerce suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda sayıda işyeri ile metruk binada denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede kent merkezindeki Ulucami ile Üç Kümbetler çevresi, Bosna Caddesi, Rabia Ana Mahallesi ve Mahallebaşı semtindeki çok sayıda işyeri ve metruk binalarda kontroller yaptı.

Uygulama bazı kişilere kimlik kontrolü ve üst araması yapan ekipler çalışmalarını 28 ekip ile gerçekleştirdi.

Yetkililer, kentte bu tür uygulamaların sürdürüleceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
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