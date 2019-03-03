Son Dakika Haberleri: Erzurum Polisinden Şafak Operasyonu

Erzurum Polisinden Şafak Operasyonu

24 dakika önce

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şafak vakti 36 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda yakalanan, aralarında kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 11 kişi şüpheli tutuklandı.

Erzurum Polisinden Şafak Operasyonu, System.String[]
ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şafak vakti 36 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda yakalanan, aralarında kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 11 kişi şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Erzurum ve ilçelerinde polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen il merkezinde 15, Horasan ve Tortum'da ise birer kişi yakalandı. Yapılan detaylı incelemelerde şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken A.K.'nin kasten öldürme suçundan 22 yıl ceza aldığı belirlendi. 10 yıl hapisle aranan B.C.'nin de yakalandığı operasyonlarda hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından arandıkları belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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