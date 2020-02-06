Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Erzurum polisince, bu kentin de aralarında bulunduğu 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzurum polisince, bu kentin de aralarında bulunduğu 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Antalya ve Muş'ta 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 16 bin 800 uyuşturucu uyarıcı hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K, Ö.Ö, A.Ö. T.Ö, M.S. ve E.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu kişilerden T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5'i tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzurum, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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