Erzurum polisinin YKS adayları için zamana karşı yarışı - Son Dakika
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Erzurum polisinin YKS adayları için zamana karşı yarışı

18.06.2022 12:03
Erzurum polisinin YKS adayları için zamana karşı yarışı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesi kimliklerini unutan, kaybeden veya okulu bulamayanların yardımına Erzurum polisi yetişti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesi kimliklerini unutan, kaybeden veya okulu bulamayanların yardımına Erzurum polisi yetişti. Zamana karşı yarışan polisler, ekip otolarıyla adayları okullara taşıdı.

Erzurum'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alarma geçti. Kentte yardım isteyen üniversite adayları, polis otolarıyla teker teker okullarına bırakıldı. Palandöken ilçesinde kimliğini kaybeden, unutan ya da sınava gireceği okulu bulamayanlara polis yardımcı oldu. Kimlik belgesini kaybeden bir öğrenciyi sınava gireceği okulun önünden ekip otosuyla alan polis, önce Palandöken Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Kimlik için fotoğraf gerektiği öğrenilince polis, bu kez öğrenciyle açık fotoğrafçı aradı. Bu arada sınava gireceği okulu bulamayan başka öğrenciyi de annesiyle araca alan polis, yoğunlaşan trafiğe rağmen sınava dakikalar kala yetiştirdi. Fotoğraf çektiren öğrenciyi yeniden ekip otosuna alan polis, sınava gireceği Nevzat Karabağ Lisesi'ne yetiştirmek için büyük çaba sarf etti. Siren çalarak ilerleyen polisin okula götürdüğü öğrenci, geç kaldığı için sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan öğrenci, gözyaşı döktü.


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Kaynak: DHA

Erzurum, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum polisinin YKS adayları için zamana karşı yarışı - Son Dakika

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