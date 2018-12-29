Erzurum Polislere Cansız Manken Üzerinde İlk Yardım Eğitimi

Erzurum
Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü tarafından, polislere yönelik afet ve ilk yardım eğitimi düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü
'nün çeşitli birimlerinden 120 polis memurunun katıldığı eğitimde AFAD uzmanları, özellikle ilk yardım konularında yapılacak olan hareketler hem eğitime katılanlar hem de cansız mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.
Erzurum'da afet bilinci oluşturmak üzere okullar ve kamu kuruluşlarına eğitim düzenleyen AFAD Müdürlüğü, bu kez Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapan polisleri misafir etti. AFAD'a ait salonda 120 polis memurena doğal afetler, yangına müdahale konularında bilgi veren uzmanlar, ilk yardım konusunu hem anlattı hem de cansız manken üzerinde uyguladı. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza
Andiç ve AFAD eğitmenleri, her hangi bir olay yerine ulaşan ekiplerin çocukla, bir yetişkine yapacakları ilk yardımı ayrı ayrı anlattı. Eğitime katılan polis memurları, cansız manken üzerinde öğrendiklerini uyguladı.
Kurum olarak düzenledikleri eğitimin önemine dikkat çeken AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmaların katılımcılara anlatıldığını bildirdi. Öğrenciler ve kamu personeline verilen bilgilerin bir çok konuda eksiklikleri giderici nitelikte olduğunu belirten Karslı, 2018 yılının son eğitimin polislere verildiğini vurguladı. 2018 yılında 45 bin 192 kişiye ulaşmayı başardıklarını belirterek, Arkadaşlarımızın verdikleri eğitimlerde bu yıl ulaştıkları rakam küçümsenmemelidir. Arkadaşlarımız okullarımızda çocuklarımıza ve kamu kurumlarında çalışanlarına yönelik yaptıkları tatbikatlarla afetlerde ve karşılaşacakları birçok konuda eksiklikleri giderme yönünde tamamlayıcı unsur olmaya çalışıyorlar dedi.