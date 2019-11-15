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Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-ek
7 saat önce
Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-EK.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
ERZURUM-Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-EK
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