Son Dakika Haberleri: Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-ek
Son Dakika Güncel Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-ek - Son Dakika

Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-ek

7 saat önce

Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-EK.

ERZURUM-Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-EK

Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti-ek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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