Erzurum-proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti

Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti

Erzurum'da engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu aracı tanıtım için süremeyen ortaokul öğrencisi Çağan Orçun Çelik ağladı. Öğrencinin üzüldüğünü gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Raha Selçuk, yanına giderek teselli etti ve aracı sürmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'le birlikte Erzurum'a geldi. Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un eşlik ettiği Rana Selçuk, merkez Palandöken İlçesi'ndeki Bilim Sanat Merkezi'ni gezdi. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Rana Selçuk, daha sonra engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu arabayla TEKNOFEST'te 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde birinci olan Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik ile görüştü. Okul bahçesinde Aksakal ve Çelik, engelli aracını Bakan eşi Selçuk ve beraberindekilere tanıttı. Engellilere ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak aracı tanıtmak için direksiyon başına Muhammet Emin Aksakal geçti. Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayan öğrencilerden Çağan Orçun Çelik ise ağlamaya başladı. Bunu gören Rana Selçuk ve Nebahat Özer, Çelik'i teselli ederek aracına binip sürmesini istedi. Gözyaşını silen Çelik, engelli aracını okul bahçesinde protokolün önünde sürdü. Rana Selçuk, engelliler için araç tasarlayan öğrencileri ve öğretmeni tebrik etti.

Erzurum gezisinde incelemede bulunduğu okullardaki öğrencilerin çalışmalarını başarılı bulduğunu söyleyen Rana Selçuk, Geleceğimiz adına çok çok ümitlendim gerçekten. Her zaman gençlerimizden umudumuz vardı ama birebir sahada ümitlerimizin boşa gitmeyeceğini görmek bizi duygulandırdı. Burada devlet okulunda başarıların devam ettiğini görmek inanılmaz birşey, kelimeler kifayetsiz kalıyor sizin yaptıklarınızı anlatmaya. Allah'ım sayılarını artırsın diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANININ EŞİYİM

Mehmetçik Ortaokulu'ndan sonra Şehit Murat Ellik İlkokulu'na giden Rana Selçuk, öğrencilerin çalışma yaptıkları sınıfı gezdi. İçeri girdiğinde 'Ziya Selçuk'u tanıyor musunuz' diye soran Selçuk, olumsuz cevap alınca, Çok üzüldüm Milli Eğitim Bakanı. Yani okulları yöneten en üstteki kişi. Sizlere çalışmalar yapan, öğretmenleri teşvik eden. Bundan sonra bakarsınız demi. Ben de onun eşiyim. Sizleri ziyaret ederek güzel çalışmalarınızı göreyim dedi.

Rana Selçuk ve beraberindekiler sınıfta öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi ve sohbet etti.