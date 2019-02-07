Erzurum Protokolü Palandöken'de Gece Kayağı Yaptı
53 dakika önce
Avrupa'nın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum protokolünün gece kayağına ev sahipliği yaptı.
Avrupa
'nın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi
, Erzurum
protokolünün gece kayağına ev sahipliği yaptı.
Erzurum Valisi Okay Memiş
, gece kayağına dikkat çekmek için kentteki kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte hava karardıktan sonra kayak yaptı. Palandöken'de hem gündüz hem de gece kayak yapılabildiğini gösteren protokol, mesai sonrası kayak keyfi yaşadı.
1 Aralık
tarihi itibariyle Türkiye
'de kayak sezonunu, kış turizmini ilk başlatan ilin Erzurum olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken Büyükşehir tesisleri oldu. Buradaki otellerimizle beraber sezona hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Hakikaten Türkiye'nin en iyi pistlerine sahip olan il Erzurum. Kayak sporu için kış turizmi için en güzel destinasyonun Palandöken olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 45 kilometrelik pist uzunluğuyla ve özellikle Ejder pisti dediğimiz Güney
pistimizde 15 kilometre kesintisiz kayak keyfini yaşıyor konuklarımız. Bu sene rakamlardan görüyoruz yüzde yüz elli bir artış var Palandöken'e gelen ziyaretçi sayısında. Şu an gelen ziyaretçi sayısında toplamda 530 bin rakamına ulaştık. Aslında biz Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve bütün Erzurum olarak 1 milyon hedefini koymuştuk kendimize. Tabi bu ziyaretçi sayısı anlamında. Konaklama olarak tabi ki otel sayısını artırmamız gerekiyor. Yine bu anlamda dünyadaki önemli bir 5 yıldızlı otel zincirinin ihalesini geçtiğimiz hafta yaptık ve inşallah önümüzdeki ay onlarda inşaata başlayacaklar. 17 ay sonra ilimiz bir 5 yıldızlı otele daha kavuşacak." diye konuştu.
Palandöken'in en önemli özelliklerinden bir tanesinin de gece kayağı yapılmasına uygun pistlerin olması olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Hem 5 yıldızlı otellerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlar dahilinde en uzunu 6200 metre olmak üzere diğer pistlerimizde de gece kayağı yapılabilmekte." dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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