Erzurum Refah'tan tam kapanma eleştirisi - Son Dakika

Erzurum Refah'tan tam kapanma eleştirisi

28.04.2021 13:39
Erzurum Refah'tan tam kapanma eleştirisi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Salgın sebebiyle ekonomik dengelerin alt-üst olduğu ülkemizde esnaf perişan oldu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Salgın sebebiyle ekonomik dengelerin alt-üst olduğu ülkemizde esnaf perişan oldu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararını değerlendirdi. Başkan Kaylı, son bir yıldır ekonominin allak bullak olduğunun altını çizerek; "Mart 2020'den beri 29 bin esnaf kepenk kapattı, dolar kuru dengesizliğinden dolayı fahiş fiyat artışları memur, emekli ve işçi maaşlarında daralmaya alım gücünde küçülmeye sebep oldu. Devlet faizli kredi vererek esnafı borçlandırdı, esnaf bu borcu ödeyecek durumda değil. Esnaflarda kantin, servisçi, lokanta, kahvehane ve kafe gibi sektörlerde kapanamayacak yaralar açıldı. Küçük esnaf kapalı olduğu için insanlar e-ticarete yöneldi. E-ticaret üzerinden de devlet vergi takibi yapamıyor, satışlar kayıt altına alınamıyor, haliyle vergi alınamıyor, kira ve eleman giderleri olmadığı için esnaf bu alanda da mağdur oluyor. Devlet 14 aylık kısıtlama döneminde esnafına maalesef sahip çıkmadı, çek ödemeleri yüzde 30 oranında aksadı. Bu da gizli krizlere sebep oldu, yakın zamanda aleni krizler de başlayacaktır" diye konuştu.

Başkan Kaylı: "Esnafımız Zor Durumda"

Bu süreçte devletin faizsiz kredi verip esnafın bu sıkıntısını gidermesi gerektiğini dile getiren Fatih Kaylı, "Esnaf şu anda çek, vergi, SGK, senet ve kira ödeyemeyecek durumda. 3 haftalık kısıtlamaya gidiliyorsa, bunun çözümünü de iktidarın bulması lazım. Çünkü bu ülkede 40 milyon insan ticaretten ve esnaflıktan ekmek yiyor" dedi.

Bayram alışverişine güvenerek insanların yüklü çekler yazdıklarını, en azından Mayıs ayı çeklerinin ödelenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kaylı, "Hükümet 720 ton altın rezervi olduğunu söylüyor. O halde halka yardım yapabilecek durumumuz var demektir. Zincir marketlerin işi yürüyor, marka işletmelerin tezgahı çalışıyor, olan küçük esnafa oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu Kaygıyı Hükümet Taşımalı!

Vatandaşın, elektrik, su ve doğalgaz gibi zorunlu giderlerini bile karşılayamayacak durumda olduğunu kaydeden Başkan Kaylı, hükümete çağrıda bulunarak, "Bu ihtiyaçların giderilmesi ve ekonomisiyle birlikte psikolojisi de çöküntü içerisine giren vatandaşın beklentisinin karşılanması gerekiyor. Salgınla hep birlikte mücadele edelim; ancak bu mücadelenin esnafı ve vatandaşı ezmesine müsaade etmeyelim! Bu kaygıyı en az bizler kadar hükümetin de taşıyor olması lazım" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Refah'tan tam kapanma eleştirisi

Refah Partisi, Erzurum, Fatih, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Refah'tan tam kapanma eleştirisi - Son Dakika


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