ERZURUM Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldi - Son Dakika

Sağanak sonrası Oltu çayının debisi yükseldi

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayının sağanak yağış sonrası debisi yükseldi. Coşkun akan çayın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu etti. Çoruh Nehri'ni besleyen önemli sulardan biri olan Oltu Çayı, yağmur sularının debisini yükseltmesi sebebiyle coştu. İlçe merkezinden geçen çayın sularındaki yükselme bölgedeki tarım arazilerini etkilemedi. Coşkulu akan çayı izleyen vatandaşlar, bu senenin bereketli geçeceğini belirtti. Nadrettin Macit, "Allaha şükürler olsun bol bol yağmur yağıyor. Her hangi bir felaket olmadan güzel memleketimiz yeşilleniyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah yaz aylarında da bu bereketli günleri görürüz" dedi. Oltu çayının çok coşkulu aktığını söyleyen Ayhan Özden ise "Oltu çayını çok gür ve coşkulu akarken görüyoruz. Debisi artan çaydaki pislikler de temizlendi. Ayrıca yağış sonrası taşkın ve sel olmadığı için seviniyoruz" diye konuştu.