Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede "rehavet ve gevşeme olmasın" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede "rehavet ve gevşeme olmasın" uyarısı Açıklaması

02.03.2021 11:55
Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kontrollü normalleşme süreciyle kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığını belirterek, açılacak işletmelerin Bilim Kurulunun Çalışma Rehberine uymalarını, rehavet ve gevşemeye mahal vermemelerini istedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kontrollü normalleşme süreciyle kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığını belirterek, açılacak işletmelerin Bilim Kurulunun Çalışma Rehberine uymalarını, rehavet ve gevşemeye mahal vermemelerini istedi.

Kentte, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Valilik, belediye, güvenlik güçleri ile sağlık personeli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele çerçevesinde bu işletmeler ve alınan diğer tedbirlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme ile il genelinde hemen hemen tüm alanlarda kısıtlamaların kalkacağını veya azaltılacağını ifade etti.

Ancak bu normalleşmenin sürekli olması için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla normalleşmeyi sürekli kılmak tamamen bizim elimizde. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymak zorundayız, uymayanları uyarmak durumundayız. Açılacak işletmeler Bilim Kurulu Çalışma Rehberlerine harfiyen uymalıdırlar. Rehavet, gevşeme olmamalı. Unutmayalım, tekrar kapanmak durumunda kalırsak biz kapatmış olacağız. Tekrar yasaklar gelirse biz getirmiş olacağız."

Güvenlik güçleri, İl Sağlık Müdürü, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede 'rehavet ve gevşeme olmasın' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok
Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı         
11:49
Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı         
11:33
"Çocuklarımı getirin" diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu         
11:30
Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş Suçüstü uyuşturucu operasyonundan dikkat çeken detay: Kendi gelip alana indirim yapıyormuş         
11:05
'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza 'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza         
11:02
Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek         
10:52
Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı         
10:39
Telefonda Telefonda "Kocan cinayet işledi" diyen dolandırıcılara 45 bin TL'lik bilezikleri elleriyle verdi         
10:17
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış         
09:44
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi         
09:27
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi         
09:17
İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
08:06
Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu         
03:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 12:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede "rehavet ve gevşeme olmasın" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei