Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'den koronavirüse karşı kişisel hijyen uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'den koronavirüse karşı kişisel hijyen uyarısı - Son Dakika

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'den koronavirüse karşı kişisel hijyen uyarısı

7 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kişisel hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'den koronavirüse karşı kişisel hijyen uyarısı, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kişisel hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs hastalığından korunmak maksadıyla kişisel hijyenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salık Bakanımız Fahrettin Koca'nın deyimiyle 'koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir', bu hastalıkta riskler bellidir artık. Riskler belli tedbirler de basittir. Dolayısıyla tüm halkımızın koronavirüsle ilgili paylaştığımız korunma tedbirlerini uygulaması ve özellikle de ellerimizi sık sık suyla sabunla yıkamamız çok çok önemli."

Bedir, herkesi basit tedbirleri uygulama ve kişisel temizliğe önem verme konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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