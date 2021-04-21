Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sırası tanımlanan herkesi aşıya davet etti Açıklaması - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, 65 yaş üzerindekilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmalarının ardından hastalığın genç gruplarda görülmeye başladığını belirterek herkesi aşıya davet etti.

Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına ilişkin vatandaşlara aşı ve tedbirlere yönelik uyarılarda bulundu.

65 yaş üzerinde aşı çalışmalarını çok hızlı yürüttüklerini ve bunun faydasını da bu günlerde ziyadesiyle gördüklerini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Ancak 60-64 yaş ve bu günlerde aşı sırası tanımlanan 55 yaş üzeri vatandaşların, emniyet, jandarma, öğretmen aşıları ile riskli hastalıklara sahip olanların aşıları çok yavaş gidiyor. 65 yaş üzeri aşılanınca hastalık daha genç yaşlara inmeye başladı, şu an yoğun bakımlardaki hastalarımızın yarısına yakını 30-50 yaş grubu insanlarımız. Bilimin dediği gibi, görünen o ki biz hastalığı aşılar ve tedbirlerle yeneceğiz."

Bedir, 55 yaş üzeri tüm vatandaşları, emniyet ve jandarma personelini, öğretmenler, riskli hastalıklara sahip olanları ve aşı sırası tanımlananları en kısa sürede aşıya davet ederek "Aile Hekimliklerimiz ve hastanelerimize ilave olarak Şehir Hastanemiz C Blok'ta 20 aşı poliklinik odasıyla aşı hizmetine başlanmıştır. Sizleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.