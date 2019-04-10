Son Dakika Haberleri: Erzurum Sağlık Turizminde 2019 Hedef 1 Milyon Hasta, 10 Milyar Dolar Gelir

Erzurum Sağlık Turizminde 2019 Hedef 1 Milyon Hasta, 10 Milyar Dolar Gelir

44 dakika önce

Sağlık turizminde 2019 hedef 1 milyon hasta, 10 milyar dolar gelirSağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'de sağlık turizminde 2019 hedefinin 1 milyon hasta 10 milyar dolar da gelir olduğunu bildirdi.

Sağlık turizminde 2019 hedef 1 milyon hasta, 10 milyar dolar gelir

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'de sağlık turizminde 2019 hedefinin 1 milyon hasta 10 milyar dolar da gelir olduğunu bildirdi.

Doğu Anadolu Sağlık Termal ve Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği (DASTAD), Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle 'Kuzeydoğu Anadolu Sağlık Turizmi Stratejisi Çalıştayı' düzenledi. Müceldili konağındaki çalıştayın açılışında konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, önümüzdeki üç yıl bölgenin sağlık turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de sağlık turizminin son 15 yılda hızlı şekilde gelişme gösterdiğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, 165 ülkeden 890 bin hastanın hastanelerde tedavi edildiğini açıkladı. Aralarında Erzurum'un da olduğu 18 ilin yabancı hastalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Çakmak, 2017'de 7.2 milyar dolar olan sağlık turizmi gelirinin 2018'de 8,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Turizmdeki paydan özellikle doğu illerinin daha fazla pay almasını istediklerini vurgulayan Çakmak, strateji toplantısında neler yapılabileceğini görüşeceklerini vurguladı. Sağlık turizminde Amerika ve Almanya'nın ardından Türkiye'nin üçüncü olduğunu anlatan Çakmak, Bölgede en önemli aktörüz. Sağlıkta yapılan reformlar, şehir hastaneleri bize güç katıyor. Alt yapı tamam, yüksek teknolojimiz, son yıllarda açılan tıp fakülterimizde yetişen genç doktorların devreye girmesiyle birlikte; insan kaynağı, altyapı ve yatırımlar tamamlanmış olacak. Tek eksiğimiz tanıtım ve pazarlama. Onu da bunlara paralel olarak geliştirebilirsek inanıyorum ki sağlık turizminde 50 milyar dolar girdiği sağlayacak potansiye ulaşabiliriz diye konuştu.

2019 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye'ye en fazla hastanın Irak, Libya ve Azerbaycan'dan geldiği bilgisini veren Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Çakmak, Ukrayna ve Rusya'nın da en çok hasta gönderen ülkeler olduğunu bildirdi. Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'nın başta Erzurum olmak üzere bölge illeri için önemli bir destinasyon alanı olabileceğini belirten Çakmak, Bu ülkelerde çok ciddi rakamlarda hasta sevkleri sağlanabilir. 2019 yılı hedefimiz 1 milyon hastayla ulaşmak ve 10 milyar dolar gelir sağlamak. 2023 yılında ise 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyor dolar hedefimiz var. Bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı zannediyorum. Çünkü her yıl yüzde 20-25 artışlan oluyor dedi.

Çalıştayda daha sonra Erzurum, Erzincan ve Bayburt'tan katılan özel sektör ve hastane temsilcileri görüşlerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:08 Kaynak: DHA
Emin Çakmak, Türkiye, Güncel
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