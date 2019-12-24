Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı - Son Dakika
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Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı

6 saat önce

Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldıSARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Şenkaya'da anma programı düzenlendi. Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaretiyle başlayan programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından törene katılanlar Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Dünyanın en büyük itaat destanının 105 yıl önce yazıldığını belirten Vali Okay Memiş, Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının açık gerçeğidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duyguda aynı idi. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunması yapan kahraman askerlerimiz gibi. Bu duygu ellbetteki iman, inanç ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlereki onların torunlarıyız diye konuştu.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bugün de aynı hadiseleri yaşıyoruz. Görüyoruz ki bu topraklara tutunmanın bir bedeli ve karşılığı var. Bu da milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda bahsettiği gibi 'bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı'. Toprakları karıştırsak her karış toprağında şehit kanını görmemiz mümkündür. Bu yüzden her zaman birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bize söylenen muassır medeniyetler üzerine çıkmak üzere çalışmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum diye konuştu.

Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı

Sarıkamış, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
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