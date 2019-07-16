Erzurum Şehir Hastanesi al bayrağın renkleriyle aydınlatıldı
4 saat önce
Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına "kırmızı" ve "beyaz" ışıklarla aydınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesi
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına "kırmızı" ve "beyaz" ışıklarla aydınlandı.
Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan ve yüzde 90'ı tamamlanan hilal şeklindeki şehir hastanesi, ilk ışıklarını 15 Temmuz şehitleri anısına yaktı.
Hastanenin hilal şeklindeki ana binası kırmızı ışıklarla renklendirilirken, etrafındaki ek binalarda ise beyaz ışıklar yakıldı.
Drone ile havadan görüntülenen ve al bayrağın renkleri kırmızı, beyaz ile aydınlatılan hastane görsel şölen oluşturdu.
TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu