Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 17:03
Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelebi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin"Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Çelebi, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Çelebi, AA'nın haberlerini ve görsellerini yakından takip ettiğini, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları çok beğendiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu AA'nın başarılarının daimi olmasını dileyen Çelebi, "Doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında Anadolu Ajansı, en güvenilir kaynakların başında geliyor. Geleneksel hale getirilen Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu oldum. Fotoğraflar çok güzel ve büyük emek verilmiş." dedi.

Çelebi, fotoğraf karelerin her birinin farklı hikayesi olduğunu ve bu nedenle fotoğraf seçmekte zorlandığını, geçmişten bugüne kadar topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehir Hastanesi, Anadolu Ajansı, Erzurum, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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