Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez suda doğum gerçekleşti - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez suda doğum gerçekleşti

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk defa suda doğum gerçekleştirildi. İlk kez bu yöntemle dünyaya gelen bebeğe 'Ertuğrul' adı verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından inşa ettirilen 1500 yatak kapasiteli ve açıldığı günden itibaren pandemi hastanesi olarak kullanılan Erzurum Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kadın doğum kliniği hizmet vermeye başladı. Doğum için hastaneye gelen 30 yaşındaki Elif Yağar, klinik sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu ve ekibinin 'suda doğum' teklifini kabul etti. Kadın doğum kliniğinde ilk kez yapılan suda doğum yöntemiyle 4'üncü çocuğu olan bir erkek bebek dünyaya getiren Yağar, 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğe 'Ertuğrul' ismini verdi.

"kucağımda ki dördüncü bebeğim. İlk başlarda çok korkuyordum. Sonra hocalarım sağ olsun, hastane 5 yıldızlı otel havasında bir hastane. Hocalarım suda doğuma girmek ister misin ilk defa deneyelim dediler. Onlara güvendim ve kolay bir doğum yaptım. Suda rahatlattılar, bana bazı tüyolar verdiler. Rahat bir şekilde doğumu gerçekleştirdim. Üç kızım var bir tane de oğlum oldu. suda doğum yöntemini duymuştum ama yaşamamıştım, herkese öneriyorum" diye konuştu.

Kadın doğum kliniği sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu ise "Suda doğum yöntemiyle ilk bebeğimizi doğurtmuş olduk. Şehir Hastanesinde yeniliklerle devam etmek istedik. Suyun şifa verici özeliği asırlardır biliniyor ve uygulanıyor, buna hidroterapi diyoruz. Tek amacımız gittikçe artan sezaryen oranlarını azaltıp, anne ve bebeğe normal doğumu yaşatabilmek. Proje aşamasından beri takip ediyorum bu işi. Suda doğum konusunda Elif Hanım bize güvendi. Suyun terapi gücü bize yardım etti ve Ertuğrul dünyaya geldi. Bütün hastaları bekliyoruz. Kısa dönemde bu pandemi bitecek gebe okulumuz ve anne otelimizle hizmete devam edeceğiz. Acil sezaryenler dışında bütün tercih hakları annelerin. İstemli sezaryeni kabul etmiyoruz. Normal doğum, suda doğum, ağrısız doğum hizmetini ekibimizle vermeye hazırız" şeklinde konuştu.