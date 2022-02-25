ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika
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ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

25.02.2022 01:31

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan birçok eşya sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan birçok eşya sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor.

Hastaneye çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, nüfus cüzdanı, cep telefonu, ehliyet, kalp pili, kulaklık, ziynet eşyası, otomobil anahtarı, plaka, çanta, cüzdan, kol saati, otobüs ve ATM kartı gibi birçok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim ediliyor. Burada kayıt altına alınan eşyalar, gelen sahiplerine teslim ediliyor.

Kayıp eşya bölümünde 1500'e yakın kimlik ve ehliyet olduğunu belirten Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü İhsan Nuri Doğan şunları söyledi

Şehir Hastanesi'nde 220 güvenlik görevlisi bulunmakta. Hastaneye gelenler genelde panik halinde oluyor. İnsanlık hali, eşyalarını unutup ya da düşürebiliyor. Bazen de serviste yatan hastalar yanında refakatçisi olmadığından gözlük, saat, cep telefonu gibi eşyalarını unutabiliyor. 724 esasına göre vatandaşlara hizmet veren hastanede hasta veya hasta yakınları tedavileri süresince veya tedavileri bitip hastaneden ayrıldıklarında unuttukları eşyalar olabiliyor. Unutulan veya kaybolan bu eşyalar, buluntu eşya evrak tutanakları ile görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kayıp eşyaları çelik kasalarda koruma altına alıyoruz. Kaybettikleri ve unuttukları eşyaları hatırlayıp bize gelen sahiplerine teslim ediyoruz.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NDE UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika
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