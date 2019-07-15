Son Dakika Haberleri: Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı
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Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı

5 saat önce

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ilk kez ışıklarını yaktı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı, System.String[]
2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ilk kez ışıklarını yaktı.

Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz şehitleri anısına ilk kez ışıklarını yaktı. Hilal şeklindeki zatı 2 renk sistemiylebugün gece yarısı ilk kez aydınlatıldı. Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklindeki çatı Türk bayrağındaki hilali temsil ederken, geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay'ın simgesi olan hilali temsil ediyor. - ERZURUM
Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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