Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı
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2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ilk kez ışıklarını yaktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesi
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ilk kez ışıklarını yaktı.
Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz şehitleri anısına ilk kez ışıklarını yaktı. Hilal şeklindeki zatı 2 renk sistemiylebugün gece yarısı ilk kez aydınlatıldı. Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklindeki çatı Türk bayrağındaki hilali temsil ederken, geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay
'ın simgesi olan hilali temsil ediyor. - ERZURUM
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