Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes' - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes'

SAĞLIK Bakanlığı, ilk yerli ve milli solunum cihazı 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör'ü yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderdi.

SAĞLIK Bakanlığı, ilk yerli ve milli solunum cihazı 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör'ü yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderdi. Gelen 10 solunum cihazı yoğun bakım ünitelerine kurulmaya başlandı. Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, solunum yetmezliği olan hastalar için akciğer işlevi yapacak olan cihazın, diğer ürünlere göre daha kullanışlı olduğunu bildirdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası solunum cihazı ihtiyacını gidermek için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde, 4 Türk şirketi tarafından 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı' üretildi. Pandemi sürecinde hastanelerde Covid-19 hastalarının tedavisi için kullanılan solunum cihazlarından 10'u, yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

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Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimden sonra solunum cihazlarının kurulumuna başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, pandemi sürecinde hastaların tedavisinde solunum yetmezliği gelişen hastalar için ventilatör cihazlarının önemli olduğunu söyledi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde yeteri kadar solunum cihazı bulunduğunu, başta Erzurum olmak üzere bölge il ve ilçelerinden gelen hastaları tedavi ettiklerini kaydeden Dr. İbrahim Hakkı Tör, " Türkiye'de yerli ventilatör cihazı üretildi. Made in Türkey yazısı bizleri duygulandırdı, çok sevindik. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize gönderilen 10 cihazla ilgili çalışanları bir eğitim sürecinden geçirdikten sonra kurulumunu yaparak kullanmaya başladık" dedi.

'BU CİHAZLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Yerli ve milli olan ventilatör cihazının diğer ürünlere göre daha hassas ve kullanışlı olduğunu anlatan Dr. Tör, elektrik kesintilerinde şarjının daha uzun süre gittiğini belirtti. Yeni doğan bebeklerden yetişkinlere kadar solunum desteği sağlanabildiğini ifade eden Dr. Tör, şunları söyledi:

"Yerli ve milli solunum cihazının 20 milimetre hacimden dakikada 150 kere solutmaya kadar tüm hassas dengeleri olduğunu gözlemledik. Dokunmatik olan cihazımızı kullanmaya başladık. Bu cihazlar sadece pandemi dönemi için üretilmedi. Bundan sonraki süreçte de kullanılacak. KOAH hastaları, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği olan yoğun bakıma aldığımız hastaları bunlarla takip edeceğiz. Bu cihazlar bizim geleceğimiz."


Şehir Hastanesi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes' - Son Dakika
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