Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes' - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, ilk yerli ve milli solunum cihazı 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör'ü yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderdi. Gelen 10 solunum cihazı yoğun bakım ünitelerine kurulmaya başlandı. Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, solunum yetmezliği olan hastalar için akciğer işlevi yapacak olan cihazın, diğer ürünlere göre daha kullanışlı olduğunu bildirdi.
Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası solunum cihazı ihtiyacını gidermek için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde, 4 Türk şirketi tarafından 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı' üretildi. Pandemi sürecinde hastanelerde Covid-19 hastalarının tedavisi için kullanılan solunum cihazlarından 10'u, yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
"Yerli ve milli solunum cihazının 20 milimetre hacimden dakikada 150 kere solutmaya kadar tüm hassas dengeleri olduğunu gözlemledik. Dokunmatik olan cihazımızı kullanmaya başladık. Bu cihazlar sadece pandemi dönemi için üretilmedi. Bundan sonraki süreçte de kullanılacak. KOAH hastaları, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği olan yoğun bakıma aldığımız hastaları bunlarla takip edeceğiz. Bu cihazlar bizim geleceğimiz."