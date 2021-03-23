Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor

23.03.2021 10:01

İyi huylu prostat büyümesi ile kalp ve akciğer gibi ek rahatsızlığı olan prostat hastaları, Erzurum Şehir Hastanesinde HOLEP (Holmiyum Lazer Prostatektomi) yöntemi tekniğiyle kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor.

İyi huylu prostat büyümesi ile kalp ve akciğer gibi ek rahatsızlığı olan prostat hastaları, Erzurum Şehir Hastanesinde HOLEP (Holmiyum Lazer Prostatektomi) yöntemi tekniğiyle kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor.

Devlet hastanelerinde nadir bulunan ve Erzurum Şehir Hastanesine bir süre önce kazandırılan, son teknolojiyle donatılmış yeni nesil yüksek enerjili lazer cihazı, iyi huylu prostat büyümesinin yanında kalp, tansiyon, akciğer ve şeker gibi ek hastalıkları nedeniyle açık ameliyatı risk içeren hastalara umut oldu.

Hastalar, erken iyileşme imkanı sunan ve hastalığın tekrarlanmamasını sağlayan HOLEP tekniğiyle, yaklaşık 1 saatlik operasyonun ardından 24 saat sonra taburcu ediliyor.

2 yıldır iyi huylu prostat büyümesi bulunan ve kalp gibi çeşitli şikayetleri nedeniyle ameliyatı riskli olan 75 yaşındaki Ferzende Kaplan, Üroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Karabulut ve ekibince, yaklaşık 1 saat süren lazer operasyonun ardından prostat ve mesane hastalığından kurtuldu.

Dr. Krabulut, AA muhabirine, lazer cihazının alım sürecinde büyük destek veren Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi'ye ve ilgililere teşekkür ederek, "Cihazımız lazerle kapalı prostat ameliyatı olarak bilinen HOLEP teknolojisinin en son versiyonu. Lazer cihazımız artırılmış güce bağlı büyük prostat ameliyatlarında artık açık ameliyata ihtiyaç duymadan kapalı ameliyatla kısa sürede konforlu imkan sağlıyor." dedi.

Açık ameliyat ihtimali ortadan kalktı

Önceden büyük prostatı olanlara açık cerrahi prosedürler yapıldığını ve hastaların yatış süresinin uzadığını ifade eden Karabulut, yeni lazer cihazının büyük prostatı olanlarda açık ameliyat ihtimalini ortadan kaldırdığını ve hastalarda ameliyat sonrası ek problemlerin daha az görüldüğünü aktardı.

Karabulut, cihazın Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesindeki devlet hastanelerinde sadece Erzurum Şehir Hastanesinde bulunduğunu dile getirdi.

Üroloji uzmanı Dr. Muhittin Atar da hasta Kaplan'ın, ek rahatsızlıkları nedeniyle önceden prostat ameliyatı olamadığını ve uzun süre sonda yardımıyla idrarını yaptığını anlattı.

Hastanın HOLEP yöntemiyle hem prostat hem de mesane taşına müdahale ettiklerini ifade eden Atar, "Hastanın operasyon sonrası iyileşme süresi 1 gün, sonra evine gönderiyoruz. Kanama ihtimali yok, hastalığın tekrarlama ihtimali de çok düşük. " dedi.

Atar, erken iyileşme ve ayağa kalkma süresi nedeniyle cihazın hastalara konfor da sağladığına işaret ederek, "Bu ameliyatların cinsel fonksiyonlar üzerinde ve idrar kaçırma açısından bir yan etkisi yok." ifadesini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor
Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor
Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor
Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor

Erzurum, Prostat, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Şehir Hastanesinde prostat, kanama ve ağrı olmadan tedavi ediliyor - Son Dakika


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