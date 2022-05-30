Erzurum Şehir Hastanesinde "sünnet sezonu" hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Şehir Hastanesinde "sünnet sezonu" hazırlıkları başladı

30.05.2022 10:15
Erzurum Şehir Hastanesinde "sünnet sezonu" hazırlıkları başladı

Erzurum Şehir Hastanesi, yaz tatilinin yaklaşması dolayısıyla sünnet operasyonları için hazırlıklara başladı.

Erzurum Şehir Hastanesi, yaz tatilinin yaklaşması dolayısıyla sünnet operasyonları için hazırlıklara başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sünnet operasyonlarının 1 Haziran'dan itibaren uzman hekimlerce yapılacağı bildirildi.

Hastane yönetimi, yazın yoğunlaşacak operasyonlar öncesi çocuk servisi ve hasta odalarını, "41 kere Maşallah", "Sünnetime hoş geldiniz" yazılarının yanı sıra mavi boncuk, kurdele ve fiyonklarla süsledi.

Vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren 2 yaş üzeri çocukları için çocuk cerrahi ve çocuk ürolojisi polikliniklerinden, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise her pazartesi üroloji sünnet polikliniğinden randevu alabilecek.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yazılı açıklamasında, sünnetin uzman hekimlerce anestezi altında, akşam vakitleri yapılacağını ifade ederek, yaptıkları organizasyon ve gayretli çalışmalardan dolayı Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hekimler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bedir, sünnet işlemleri için mutlaka söz konusu bölümlerden randevu alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erzurum Şehir Hastanesinde sünnet sezonu hazırlıkları başladı
Erzurum Şehir Hastanesinde sünnet sezonu hazırlıkları başladı
Erzurum Şehir Hastanesinde sünnet sezonu hazırlıkları başladı
Erzurum Şehir Hastanesinde sünnet sezonu hazırlıkları başladı

YORUMLAR
500
İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek? İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek? Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 2 Haziran'da başlayacak Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 2 Haziran'da başlayacak KÜÇÜK KIZIN MR'DA YANDIĞI İDDİASI KÜÇÜK KIZIN MR'DA YANDIĞI İDDİASI
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Haziran, Hastane, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Şehir Hastanesinde 'sünnet sezonu' hazırlıkları başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:03:49. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Şehir Hastanesinde "sünnet sezonu" hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement