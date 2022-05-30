Erzurum Şehir Hastanesinde "sünnet sezonu" hazırlıkları başladı

Erzurum Şehir Hastanesi, yaz tatilinin yaklaşması dolayısıyla sünnet operasyonları için hazırlıklara başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sünnet operasyonlarının 1 Haziran'dan itibaren uzman hekimlerce yapılacağı bildirildi.

Hastane yönetimi, yazın yoğunlaşacak operasyonlar öncesi çocuk servisi ve hasta odalarını, "41 kere Maşallah", "Sünnetime hoş geldiniz" yazılarının yanı sıra mavi boncuk, kurdele ve fiyonklarla süsledi.

Vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren 2 yaş üzeri çocukları için çocuk cerrahi ve çocuk ürolojisi polikliniklerinden, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise her pazartesi üroloji sünnet polikliniğinden randevu alabilecek.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yazılı açıklamasında, sünnetin uzman hekimlerce anestezi altında, akşam vakitleri yapılacağını ifade ederek, yaptıkları organizasyon ve gayretli çalışmalardan dolayı Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hekimler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bedir, sünnet işlemleri için mutlaka söz konusu bölümlerden randevu alınması gerektiğini sözlerine ekledi.