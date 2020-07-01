Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastaların hayatını kurtarmada önemli görev üstlenen Türk malı ve çok fonksiyonlu yerli üretim solunum cihazları, Erzurum Şehir Hastanesinde test edilerek, hastaların hizmetine sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastaların hayatını kurtarmada önemli görev üstlenen Türk malı ve çok fonksiyonlu yerli üretim solunum cihazları, Erzurum Şehir Hastanesinde test edilerek, hastaların hizmetine sunuldu.

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Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada genelinde Kovid-19 salgını sürecinin yaşandığını söyledi.

Özellikle Kovid-19 sürecinde hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu ve yoğun bakımda da bu cihazlardan çokça yararlandıklarını anlatan Tör, "Bu cihazlar solunumu destekliyor ve solunum yetmezliği olan hastalara da akciğer hizmeti veriyor. Elimizde bu cihazlarından vardı, sonra Türkiye'de yerlisi üretilerek bizlere sunuldu. Cihazların Türkiye'de imal edilmiş yazısını görünce çok mutlu olduk, gözlerimiz doldu." dedi.

Tör, dokunmatik ekran, Türkçe kullanımlı ve birçok grafik ile solunum parametrelerini aynı anda gösteren 10 yerli solunum cihazını eğitim sürecinin ardından Erzurum'da Şehir Hastanesinde test edip kullanmaya başladıklarını aktardı.

"Yabancı solunum cihazlarına göre çok daha fonksiyonlu"

Yerli solunum cihazının diğer kullanılan yabancı cihazlardan çok daha fonksiyonlu olduğuna dikkati çeken Tör, şunları kaydetti:

"Yerli cihazımızın yabancı solunum cihazlarından daha hassas şekilde kaçak oranlarını tespit etmesi, enerji kesintisinde uzun süre şarjının bitmemesi, yeni doğan bebekten yetişkine kadar geniş marjda hasta kitlesine uygulanabilir olması gibi üstün özelliklerini gözlemledik. Yerli cihazlar 20 mililitre kadar küçük hacimden dakikada 150 kere solutma imkanı veren hassas cihazlar. Türk malı olması ve paranın ülkemizde kalması da çok sevindirici."

Tör, sağlıkçıların hastanede, mühendislerin üretim tesislerinde, güvenlik güçlerinin ise çalışma alanlarında Kovid-19 ile mücadele verdiklerini belirterek, bu emeklerin heba edilmemesi adına vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını da istedi.

Türkiye, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi - Son Dakika
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