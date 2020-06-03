Erzurum Şehir Hastanesinin çevresi ortak yol projesiyle değişecek - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi, ortak hazırladıkları projeyle üniversite ve şehir hastanesi arasındaki yol ve duvar çalışmalarını birlikte yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birlikte yapılacak projeyi yerinde inceleyerek yapılan çalışmaları inceledi.

Üniversite ile şehir hastanesi arasındaki sınırları belirlemek, yeni bir koridor oluşturmak için yapımına başlanan yol ve duvar çalışmaları aynı zamanda çevreye farklı bir görünüm kazandıracak.

Prof. Dr. Çomaklı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, gelecek yıllarda hastane ve çevresinde artacak trafik yoğunluğunun bu proje sayesinde rahatlayacağını aktardı.

Üniversite ve hastane arasındaki ulaşımın da aksamadan sürmesi için çalışmaların biran önce bitirileceğini belirten Çomaklı, destekleri ve özverili çalışmaları için Sekmen'e teşekkür etti.