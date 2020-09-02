Erzurum Şehir Hastanesinin yol güzergahı yakında hizmete açılacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, Erzurum Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla açtığı yeni yolun yakında hizmete açılacağı bildirildi.

Şehir Hastanesi, Dadaşkent ve Atatürk Üniversitesi kampüsünü birbirine bağlayan 3 kilometre uzunluğundaki yeni yol güzergahındaki aydınlatma ve peyzaj çalışmalarında da sona gelindi.

Sadece bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının döşendiği Şehir Hastanesi Yolu için 20 bin tona yakın da nitelikli asfalt malzemesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, Erzurum'a kazandırılan yeni ulaşım ağlarının her birisinin ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Söz konusu güzergahta tretuvar hattından yağmur suyu sistemine, yaya kaldırımlarından aydınlatmaya varıncaya kadar her ayrıntıyı düşündüklerini belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"3 kilometre uzunluğundaki şehir hastanesi yolunda 8 bin 400 metrekarelik tretuvar çalışması yaptık. Güzergahın asfaltlanmasında 5 bin 760 ton binder, 2 bin 900 ton aşınma tabakası ve 8 bin ton plentmiks malzeme kullanıldı. Güzergah, gidiş-geliş olmak üzere tam toplam 4 şeritten oluşurken, aydınlatma sistemi, yatay işaretleme ve yol çizgileriyle otobanlardan bile farksız hale geldi. Şu anda son rötuşlarını yaptığımız yeni ulaşım ağımız, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı ile bağlantısı tamamlanır tamamlanmaz bütünüyle hizmete girmiş olacak."