Erzurum Şehit Polis, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıİzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koyarken minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit polis, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı



İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koyarken minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında 24 Ocak günü iki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza yerine giden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ekipteki polis memurlarından Tahir Kaltar, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada, mermer ticareti yapan Hüseyin Uzun yönetimindeki 35 COM 58 plakalı minibüs, Kaltar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tahir Kaltar, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşüp ağır yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Kaltar, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Erzurum'a getirildi. Geçen hafta KOAH rahatsızlığı nedeniyle Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir hastanede ameliyat olan baba Ziyaettin Kaltar da ambulans uçakla Erzurum'a gönderildi.



Suna-Ziyaettin Kaltar çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Tahir Kaltar'ın ailesinin yaşadığı Köprüköy ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Okay Memiş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.



BABA CENAZEYE AMBULANSLA GELDİ



Tahir Kaltar'ın Tekirdağ'da polis memuru olan ağabeyi Rıdvan, kardeşleri Sinan ve Enes Kaltar tabuta sarılarak gözyaşları döktü. KOAH hastası baba Ziyaettin Kaltar ise cenaze namazının kılındığı Selahaddin Demircioğlu Camii'nin avlusuna ambulansla getirildi. Ziyaettin Kaltar, oğlunun cenazesine ambulansta gözyaşlarıyla baktı. Baba Ziyaettin Kaltar'ı Vali Okay Memiş teselli etmeye çalıştı. Bekar olan şehit Kaltar'ın babasının özel hastanedeki akciğer ameliyatı için kredi çektiği ortaya çıktı.



AĞABEYİNİN TABUTUNUN YANINA UZANDI



Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tahir Kaltar'ın cenazesi, cenaze aracına bindirilirken, kardeşi Enes de yanına uzandı. Enes Kaltar'ın ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi, görenlerin yüreklerini dağladı. Kaltar'ın cenazesi Köprüköy Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar