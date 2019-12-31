Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika

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Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2
6 saat önce
ERZURUM Şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
ERZURUM Şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2
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