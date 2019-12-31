Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika

Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2

6 saat önce

ERZURUM Şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2.

ERZURUM Şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2

Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:00 Kaynak: DHA
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