Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1 - Son Dakika

Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1

6 saat önce

ERZURUM Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1.

ERZURUM Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1

Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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