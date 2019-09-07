Son Dakika Haberleri: Erzurum sektör ihracat performansı açıklandı
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Erzurum sektör ihracat performansı açıklandı

42 dakika önce

Erzurum ihracatta vizyon büyütmeyi sürdürüyor.

Erzurum sektör ihracat performansı açıklandı, System.String[]

Erzurum ihracatta vizyon büyütmeyi sürdürüyor. İlden ağustos ayında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.97'lik artışla 1.4 milyondan 2.3 milyon dolara; ocak-ağustos ayları toplamında ise yüzde 27.56'lık artış oranıyla 13 milyon 930 bin dolardan 17 milyon 769 bin dolar seviyesine yükseldi.


16 SEKTÖR İHRACAT YAPTI


Erzurum'dan bu yılın ağustos ayında 11, ocak -ağustos ayları kapsamında ise 16 sektör ihracat gerçekleştirdi. 9 aylık ölçekte, 2018 yılının aynı bölümüne göre 7 sektör ihracatını artırırken, 10 sektörde düşüş gözlendi. En fazla artış kaydeden sektör yüzde 2041'lik artışla otomotiv sektörü, en fazla düşüş gösteren sektör ise yüzde 62 ile çelik sektörü oldu.


ARTIŞ ORANLARI


Sektörel bazda İhracatta artış oranı Otomotiv Endüstrisinde yüzde 2041, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe yüzde 1283, Makine ve Aksamları sektöründe yüzde 332, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe yüzde 144, Elektrik Elektronik sektöründe yüzde 61.4, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe yüzde 17.65 ve Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe yüzde 7.47 olarak aktarıldı.


ERZURUM SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI


TİM İhracatçı Firmaların Kanuni Merkezleri Bazında Sektör İhracat Performansı verilerine göre ihracatta düşüş gösteren sektörler ve oranlar ise Madencilik Ürünlerinde yüzde 10.6, Tekstil ve Hammaddelerinde yüzde 19.3, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 20.4, Diğer Sanayi Ürünlerinde yüzde 28.0, İklimlendirme Sanayiinde yüzde 28.9, Deri ve Deri Mamullerinde yüzde 38.6, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde yüzde 56.6, Çelikte yüzde -62,23, meyve sebze ile su ürünlerinde yüzde 100 olarak belirlendi.


AĞUSTOS AYI SEKTÖREL PERFORMANS


Ağustos ayında Elektrik Elektronik sektörü 778.9 bin, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 414.3 bin, Madencilik Ürünleri sektörü 326.5 bin, Otomotiv Endüstrisi sektörü 219.0 bin, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 178.8 bin, Makine ve Aksamları sektörü 164.7 bin, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü 123.5 bin, Çelik sektörü 63.7 bin, İklimlendirme Sanayii sektörü 55.3 bin, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü 8.9 bin, Deri ve Deri Mamulleri sektörü ise 0.97 bin dolarlık ihracat yaptı.


9 AYLIK SEKTÖREL PERFORMANS


Bu yılın 9 ayında kimya sektörü 4.5 milyon, otomotiv sektörü 2.5 milyon, madencilik sektörü 2.4 milyon, makine ve aksamları sektörü 2.0 milyon, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü 1.8 milyon, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 1.6 milyon, Elektrik Elektronik sektörü 1.2 milyon, Çelik sektörü 378.9 bin, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü 285.2 bin, İklimlendirme Sanayii sektörü 256.3 bin, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü 186.1 bin,Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü 155.7 bin, Deri ve Deri Mamulleri sektörü 122.7 bin, Tekstil ve Hammaddeleri sektörü 89.8 bin, Halı sektörü 42,85 bin ve Diğer Sanayi Ürünleri sektörleri 0,90 bin dolarlık ihracat kaydetti. - ERZURUM

İhracat, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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