Erzurum Sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makinesi kurtardı

Sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makinesi kurtardıErzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makinesi kurtardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Oltu-Narman karayolunu trafiğe kapatan sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makineleriyle kurtarıldı.

Oltu ilçesinde dün saat 21.00 sıralalarında başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede sele dönüşen sağanak sebebiyle Oltu-Narman karayolunun 7'nci kilometresi ulaşıma kapandı. Trabzon'dan yüklediği eşyaları satmak için bölgeye gelen Hayri Polat idaresindeki minibüs suların ortasında kaldı. İçi dolu olduğu için bir süre sürüklenen minibüs daha sonra çamura saplanıp kaldı. Polat ve yanındaki eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen iş makinesi çamura saplanan minibüsü halatla çekerek kurtardı. Karayolları ekipleri su ve çamurla kaplanan yolu temizleyerek bir saat içerisinde yeniden ulaşıma açtı.

Sağnak yağmur sebebiyle ilçe merkezindeki Yasin Haşimoğlu Mahallesindeki zemin kattaki evleri su bastı. Vatandaşlar, "Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimsede bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyor" dedi.

Evine yağmur suyu dolan Kadir Akyüz ise "Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulsun" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor

7,5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü yatak sırrını paylaştı!

Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi!