Son Dakika Haberleri: Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

6 saat önce

Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralıERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi'nden Medresen Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan yolculardan biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle bölgeden alındı.

Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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