Erzurum Sibirya Soğuklarında Yaşayan Leylekler Şaşırtıyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da görülen 2 leylek, ilgi odağı oldu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da görülen 2 leylek, ilgi odağı oldu. Havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeyip, kentte kalan leylekler, soğuk hava ve karla kaplı ovada yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.



Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kalması şaşırttı. Sibirya soğuklarının etkisi altında olan Erzurum'un otogar ve havalimanı yolu üzerindeki aydınlatma direklerine konan 2 leylek, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Geceleri nerede kaldıkları bilinmeyen leylekler, gündüzleri karınlarını doyurmak için karla kaplı ovada uygun yer arıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız

CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı

Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak