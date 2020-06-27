ERZURUM Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber oldu - Son Dakika

ERZURUM Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber oldu

Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber olduERZURUM'da öğrenci Nazlı Özden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) okula kapılar kapandıktan 3 dakika sonra gelince içeriye alınmadı.

Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber oldu

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ERZURUM'da öğrenci Nazlı Özden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) okula kapılar kapandıktan 3 dakika sonra gelince içeriye alınmadı. Özden'i içeriye alınması için bekleyen veliler, görevlileri ikna etmeye çalışsa da yeterli olmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için bugün adayların büyük bir kısmı sınava girecekleri fakülte ve okullara erkenden geldi. Atatürk Üniversitesi kampüsündeki fakülteler önünde, veliler sosyal mesafe kuralını yine unuttu. Polis ekipleri velileri ve adayları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sınava girenlere, dezenfektan dökültükten sonra maske verildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'nde sınava giren Nazlı Özden ise saat 10.00'da kapılar kapandıktan 3 dakika sonra okula geldi. Bahçe kapısından içeriye alınmayan öğrenci, okulda görevli bir yakınından yardım istedi. Sınava alınmayınca panikleyen ve üzülen Özden, "Murat abi beni içeriye almıyorlar? İkinci arayada mı giremiyorum? 10'a 15 dakika yola kala çıktım. Koşarak geldim yetişemedim. Yarınki sınava girebiliyor muyum?" diye konuştu.

Genç kızın yakını ve diğer görevliler ise içeriye alınmayacağını belirterek, "Yapacak birşey yok. Kapılar kapandı. Niye erken gelmedin ki? 5 dakika erken çıksaydın. Allah seni iyi etsin. Durmuş durmuş, saat 10'da yola çıkmış. 9 buçukta gelseydin" dedi.

Kapıların kapandığının söylenmesi üzerine okul dışında çocuklarını bekleyen velilerde, görevlilere genç kızın içeriye alınması için destekde bulundu. Emeklerinin heba olmamasını isteyen veliler Özden'i içeriye alınması için görevlilerle konuştu. Okul içerisindeki görevli polis, genç kızın yanına geldi. "Hiç şansım yok mu giremem mi? Kesin girmem lazım. Çok hazırlandım ben bu sınava" diyen Nazlı Özden'e polis memuru, "Yönetmelik kesin. Bunun kararını verecek olan ben değilim. Kararı alan ÖSYM. Kusura bakmayın, yapacak birşey yok" diye karlışık verdi. Genç kızın ve velilerin iknası yeterli olmadı. Sınava alınmayan Özden, üzülerek evine döndü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:44 Kaynak: DHA

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