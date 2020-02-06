Erzurum Sivil Toplum Platformundan İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Şişli'ye tepki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Sivil Toplum Platformundan İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Şişli'ye tepki... - Son Dakika

Erzurum Sivil Toplum Platformundan İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Şişli'ye tepki...

6 saat önce

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformundan İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Şişli'ye tepki..., System.String[]

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepki gösterdi.

ESTP'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bazı kesimlerce insanların; giyim kuşamları, inançları ve medeni hallerinden dolayı aşağılanıp küçük düşürüldüğü, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, İSMEK'te çalışan başörtülülere yönelik takındığı tutum ve sergilemiş olduğu çirkin tavrın da bunun son örneği olduğu kaydedildi.

Bu durumun, insanlık onurunu ayaklar altına almakla kalmayıp toplum vicdanında derin yaralar açtığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'te çalışan bekar genç kızlar ve kadınların, özel bir gece organize edilerek itfaiye çalışanlarıyla buluşturulması yönündeki aşağılık, ahlaksız ve çirkin teklifiyle sadece hanımların yüzünü değil aynı zamanda toplumun yüzünü de kızartmış, ahlaki değerlerimizi adeta ayaklar altına almıştır. Kendisine 'hanımefendi' demekten bile imtina ettiğimiz Şişli'nin, başörtülü kadınlarla alıp veremediğinin ne olduğuna dair bir fikrimiz yoktur ama kendisinin insanlıktan, ahlaktan, edep ve töreden nasibini almadığı apaçık ortadadır."

"ESTP olarak, en başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu hayasızlığın hesabını söz konusu yöneticisinden sormasını istiyor, insanlıktan çok uzak yaklaşımlara sahip bu şahsın İBB gibi bir kurumda halen yöneticilik sıfatıyla bulunuyor olmasının bile, kadınlar için küçük düşürücü sebep olduğunu özellikle hatırlatıyoruz." denilen açıklamada, "Ayrıca adalet mekanizmamızın da insanlar arasında ayrımcılık yapan, inançlarından ötürü insanları aşağılayan, hakaret eden, küçük gören, toplumu kin ve nefrete sürüklemeye çalışan Şişli'yi en ağır biçimde cezalandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Erzurum, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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