Erzurum soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor - Son Dakika
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Erzurum soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor

7 saat önce

Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyorTÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi görüntüsü yürekleri ısıtıyor.

Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi görüntüsü yürekleri ısıtıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklekteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında kaynar su havaya hızla fırlatılınca ortaya çıkan buz kristalleri eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, fotoğraf tutkunları için de ilginç kareleri yakalamalarına olanak sağlıyor.

Dolu dolu bin sezon geçiren Palandöken'deki turizmciler, "Havanın soğuk olması zaman zaman güzel görüntüleri de beraberinde getiriyor. Havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi fotoğraf tutkunları için güzel bir kare oluyor. Bunu izlemek bile güzel oluyor" dediler.

Palandöken'e İstanbul'dan gelen Onur Alcan, "Gençlerin dağda sıcak su ile yaptğı gösteri çok hoşumuza gitti. Muhteşem bir görüntü" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürüğünden alınan bilgiye göre Doğu Anadolu Bölges'nde en düşyük hava sıcaklığı eksi 39 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10 derece olarak ölçüldü.

Erzurum soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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