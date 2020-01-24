Erzurum soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdü - Son Dakika
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Erzurum soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdü

15 dakika önce

Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüErzurum'da sokakta baygın halde donmak üzere olan köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, köpeği sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdü

Erzurum'da sokakta baygın halde donmak üzere olan köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, köpeği sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay, gece saatlerinde Şükrü Paşa mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Göktuğ Ulusu ile Kemal Namık Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrasında dükkandan çıkan iki genç, kapının önünde baygın halde bir köpeğin yattığını fark etti. Hava sıcaklığını eksi 15 derece olduğu saatlerde, köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu gören iki genç, köpeği ısınması için içeriye alıp kalorifer peteğinin yanına koydu. Köpeğin nefes alamadığını fark eden Göktuğ Ulusu, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Sıcak bir yer ve kalp masajının ardından kendine gelen köpek, iki arkadaş tarafından koruma altına alındı.

Erzurum soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdü

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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